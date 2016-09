Las grandes pifias de las películas de ciencia ficción

JORDI JOSÉ

En The Martian, una película muy reciente, muy bien ambientada, etc, sorprende que la escena inicial del film sea totalmente errónea. Resulta que en Marte sí que hay tormentas de polvo, etc, pero cabe recordar que en Marte prácticamente no hay atmósfera. Recuerdo que es del orden de unos pocos milibares frente a 1.000 milibares para la terrestre. Eso hace que como mucho, pese a que haya una tormenta de polvo que de vez en cuando de manera ocasional pueda incluso cubrir amplias áreas del planeta, eso es una mera brisa.

Para atravesar grandes distancias en el espacio hay que recurrir a atajos. Atajos que de momento no parecen plausibles construir dado a que las características para hacer, por ejemplo, un agujero de gusano estable y transitable obligarían a tener materia de densidad de energía negativa, algo que no existe en el universo conocido.

Las leyes de escala te permiten ver que esas criaturas ampliadas conservando simplemente las proporciones del original y simplemente ampliando como si hicieras una fotocopia ampliada de esa criatura original, no serían viables.