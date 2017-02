“Winter is coming”. Se acerca la última temporada de Juego de Tronos, la serie de HBO basada en la saga de George R. R. Martin que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo para convertirse en un verdadero fenómeno. Tanto que lo que rodea a la serie ha adquirido la misma relevancia que la ficción en sí. Los fans no se conforman con saber quién terminará por ocupar el ansiado Trono de Hierro, sino que buscan caminar más allá del muro o recorrer las localizaciones en las que Daenerys se elevó con sus dragones y liberó a los esclavos. Para lo primero deberán desplazarse hasta el Parque Nacional de Vatnajokull en Islandia (donde no encontrarán caminantes blancos pero pueden congelarse), para lo segundo tendrán que llegar hasta Essaouira en Marruecos. Acceder a todos estos datos (o saber cuál es la última película que ha rodado Peter Dinklage, el carismático Tiryon Lannister) hasta hace poco era una labor de investigación no siempre sencilla, que incluía la lectura de los créditos de la serie y un puñado de búsquedas en Internet. Ahora, en cambio, para saber todo lo que está pasando en la pantalla de la televisión (desde dónde fue rodada una película hasta cuál es la marca de alguna de las prendas que lucen sus protagonistas) basta con utilizar Dive, una aplicación para móviles, tabletas y smart tv creada por una empresa asturiana.

La forma de ver televisión, desde los soportes a las costumbres de consumo, ha evolucionado tanto en la última década que ya parecen lejanos los tiempos en los que la familia se sentaba a su alrededor para ver qué les “echaban”. El mismo verbo utilizado para ello, echar (casi en el sentido de arrojar), describe perfectamente cómo era la relación del usuario con el aparato que presidía el salón de casi todos los hogares: se trataba de una relación unidireccional. Unos decidían qué había que ver y las horas más adecuadas para ello, y el resto nos sentábamos frente a la tele para no perdérnoslo. Esa costumbre, sin embargo, está cambiando a pasos agigantados con la irrupción de las llamadas segundas pantallas -ya son innumerables los espectadores que comentan en redes sociales en tiempo real lo que están viendo- y las posibilidades que brindan los dispositivos conectados. Tener semejante cantidad de datos a libre disposición y no utilizarlos era un desperdicio que el principal medio de información y entretenimiento no puede desperdiciar si pretende perpetuarse.

Básicamente lo que hace Dive es recopilar toda la información que puede recogerse acerca de lo que estamos viendo y lo pone a nuestra disposición en tiempo real. Si, siguiendo con Juego de Tronos, quisiéramos visitar Desembarco del Rey, nos diría que los escenarios reales están en Croacia. Pero no sólo eso, también nos buscaría –si se lo pedimos- los vuelos más baratos para llegar hasta allí y dónde alojarnos. Incluso podríamos localizar un restaurante de comida croata cerca de donde nos encontremos y disfrutar de su gastronomía (a domicilio si el restaurante tiene esa opción). En Touchvie, la plataforma que ha creado Dive, cuentan con un equipo conformado por especialistas en inteligencia artificial, big data, analíticas y, por supuesto, expertos en cine, series o humanidades en general (lo que les permite hacer un filtro sobre toda la información que arroja Internet y validar lo relevante). José Luis Flórez, uno de los fundadores de Touchvie, cree que su idea tiene un largo recorrido por delante: “el modelo de Dive es un modelo de contextualización porque la información está vinculada a lo que estás viendo y porque siempre te la vamos a servir cuando tú la solicitas. Ese es el gran poder de Dive y por eso queremos que sea un actor muy relevante en la televisión interactiva”.

Edición: Noelia Núñez | David Castañón

Texto: José L. Álvarez Cedena

Temas: