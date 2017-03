AMBARISH MITRA

01:31

Esta es la primera tecnología que nos va a llevar a la verdadera democratización de la información, donde cualquiera, con un dispositivo de un dólar, porque a eso se reducirán los costes, pueda sentir curiosidad por cualquier cosa en el mundo y obtener una respuesta instantánea en su lengua materna.



Cuando ves a un famoso, ya sea en persona, lo cual no suele ocurrir todos los días, pero sí en televisión, en películas, en una revista, en una marquesina… Estamos registrando la mayoría de las caras públicas del mundo, desde políticos, hasta deportistas, físicos… personajes públicos, y podrás reconocerlos a partir de cualquier imagen. Es lo mismo que con los nombres, cuando haces una búsqueda en Google, pero aquí es al revés: cuando ves a alguien cuyo nombre no conoces.



Todo lo que proporcionamos ya está en Internet, y no me refiero a que esté en cualquier blog, sino que está por ejemplo en Wikipedia. Puedes buscar cuándo nació un famoso, quién era presidente entonces… Todo son hechos, y de naturaleza educativa. Nada es información privada ni creo que sea nociva, por lo que si lo miramos desde el punto de vista de la información y la curiosidad, no estamos infringiendo nada en ese sentido.